Dal Summer Festival all’olio di oliva. Un anno di appuntamenti per scoprire e far scoprire Lucca

Presentato a Roma il programma "Lucca 365: una meta per ogni stagione", con il quale la città si prepara a vivere un 2025 ricco di eventi che celebrano la sua storia, il suo patrimonio culturale e la sua vocazione internazionale.

Grazie a un calendario corposo, la città punta a consolidare il suo status di meta turistica, attirando visitatori da tutto il mondo con una proposta capace di soddisfare ogni gusto e interesse. Un calendario di eventi che non solo mira a superare i numeri record del 2024 (+12% di visitatori nei primi sette mesi), ma si propone di offrire esperienze uniche durante tutto l’anno, superando il concetto di "bassa stagione".

Tra questi spicca il Lucca Summer Festival, che vedrà salire sul palco alcune delle più grandi star internazionali. Uno degli eventi di punta sarà l’unica data italiana degli Scorpions, prevista per il 10 luglio 2025. La band tedesca porterà i suoi classici immortali, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile. Il calendario musicale include anche celebrazioni dedicate al maestro Giacomo Puccini. Ovviamente non mancherà il Lucca Comics & Games, la manifestazione di cultura pop più grande dell’Occidente.

Da giugno, i suggestivi sotterranei delle Mura ospiteranno una nuova mostra permanente, offrendo un viaggio nella storia della città attraverso tecnologie innovative e spazi unici.

Il calendario culturale include anche un ambizioso festival del cinema, che trasformerà il centro storico in un set a cielo aperto, attirando registi e star internazionali. Tra gli eventi più attesi c’è il debutto di Lucca Olive Oil You, il festival internazionale dell’olio extravergine d’oliva. Organizzato in collaborazione con la Penn State University e il gruppo alberghiero Shaner, l’evento celebra una delle eccellenze del territorio con degustazioni, workshop e percorsi tematici. Non mancheranno le celebrazioni dei prodotti locali con Lucca Gustosa e la possibilità di scoprire le tradizioni culinarie nelle campagne circostanti.

Durante il periodo natalizio, la città si illuminerà con il Magico Natale, mercatini, spettacoli e decorazioni trasformeranno il centro storico, attirando famiglie e turisti da ogni parte d’Italia. Non mancheranno eventi sportivi come la prova nazionale assoluto di scherma, la coppa città di Lucca e eventi di danza come il Back to the style. Lucca si impegna anche sul fronte della sostenibilità con festival botanici e manifestazioni scientifiche dedicate all’eco-sostenibilità. Con un’offerta che combina arte, musica, tradizioni e innovazione, il 2025 sarà un anno straordinario per una città che non smette mai di stupire.

Rebecca Graziano