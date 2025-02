Dal futuro ai Pfas. Forze di sinistra a confronto

Futuro di Geal, appuntamento pubblico del gruppo consiliare Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista. Dal futuro della storica azienda idrica della città agli inquinanti Pfas: che succede adesso all’acqua lucchese? Se lo chiede il gruppo consiliare di Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, che ha organizzato per giovedì prossimo (20 febbraio), alle ore 18, nei locali della Pecora Nera nel giardino degli Osservanti, nel centro storico di Lucca un incontro. Della vicenda parleranno Daniele Bianucci (consigliere comunale), Tommaso Panigada e Claudio Salvetti (Quelli che l’acqua unisce), Franco Galeotti (segretario Filctem-CgiL Lucca) e Virginio Bertini (Forum acqua si-cura bene comune).

"L’incontro si inserisce nel ciclo "L’impegno che abbiamo in Comune", che come gruppo consiliare organizziamo periodicamente con l’obiettivo di creare occasioni di approfondimento e partecipazione sulle principali questioni che interessano direttamente la vita delle cittadine e dei cittadini lucchesi – spiega Bianucci – E proprio il futuro di Geal e la presenza degli inquinanti Pfas nella nostra acqua sono problematiche importanti e urgenti, pure alla luce delle imminenti scadenze legislative. Noi crediamo che sia prioritario dare finalmente seguito al referendum popolare che ha sancito che l’acqua deve tornare un bene pubblico e comune; così come pensiamo che sia un diritto delle persone avere un servizio idrico efficiente e sicuro, che garantisca fin da subito una lotta seria alla presenza di ogni sostanza nociva".