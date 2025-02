Dai manager ai camerieri. Numerose posizioni aperte

Nuove occasioni di impiego in Toscana grazie al gruppo Unipol, che seleziona personale per le sue strutture ricettive. Per l’hotel Versilia Lido di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, si cercano un cameriere di sala part-time appartenente alle categorie protette ed un receptionist turnante. All’UnaHotels Forte dei Marmi sono aperte le posizioni di lavapiatti e commis di cucina. Entrambe le strutture offrono un contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro previsto è part-time di 21 ore settimanali. A Firenze, per l’UnaHotels Vittoria, si ricerca un receptionist turnante, mentre per la clinica Villa Donatello è aperta la selezione per un IT manager. Per candidarsie per consultare le posizioni aperte: unipol.it, sezione "Careers".