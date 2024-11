Da Star Wars ad Assassin’s Creed, le parate

Non mancano per oggi una lunghissima serie di imperdibili appuntamenti per tutti gli amanti e appassionati di cosplay. Si parte domani, con la fantastica sfilata delle spade laser di Star Wars. La Rebel Legion Italian Base ci trasporterà nel mondo Star Wars con la parata che partirà alle ore 18. Sempre in tema la 501stItalicaGarrison, la RebelLegionItalianBase, l’Ori’ CetarClan e la SaberGuild, insieme ai piccoli della GalacticAcademyVariykinoCampus, gruppi ufficilamente riconosciuti da LucasFilm, sfileranno sabato2novembre in una grande parata che partirà alle ore 14.00 dal Giardino degli Osservanti e, attraversando il centro di Lucca, arriverà fino a Piazza San Romano.

Saranno presenti l’Imperatore, Darth Vader, i soldati e gli ufficiali imperiali, cloni, coraggiosi ribelli per scortare la principessa Leia, Chewbecca, misteriosi cacciatori di taglie mandaloriani, maestri di spada laser e tanti altri eroi della saga stellare più amata della Galassia lontana lontana. Domani, inoltre, sarà la volta di Assassin’s Creed. Assassin’s Creed Cosplay Italia è un’associazione no-profit nata nel 2014 e dedicata agli appassionati di costuming, cosplay ed, ovviamente, amanti della famosa serie Assassin’s Creed creata da Ubisoft, appuntamento domani alle ore 13.30 in Piazza San Michele per uno speciale raduno e per festeggiare il decimo compleanno dell’associazione.

ia.na.