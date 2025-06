Da Picasso a Warhol. Mostra di cover d’artista

Il Comune di Lucca concede il proprio patrocinio alla mostra Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei grandi maestri, in programma dal 3 luglio al 28 settembre a Palazzo Guinigi. Dopo il successo delle tappe a Rimini, al Fellini Museum – Castel Sismondo, e a Castelnuovo di Porto (RM) presso Rocca Colonna, dove ha registrato oltre 10.000 visitatori, l’esposizione arriva a Lucca con una selezione di oltre 150 copertine di vinili divenute vere e proprie opere d’arte. A cura di Vincenzo e Giorgia Sanfo, l’evento è organizzato da Blu&blu network e art book web, con la collaborazione di Alessandra Mammì, Red Ronnie e Sergio Secondiano Sacchi.

Il percorso espositivo attraversa la storia dell’arte moderna e contemporanea attraverso le copertine discografiche realizzate da artisti come Picasso, Mirò, Warhol, Basquiat, Jeff Koons, Damien Hirst, Keith Haring, Matisse, Jean Dubuffet, Joseph Beuys e molti altri. Presenti anche importanti nomi italiani come Mimmo Paladino, Marco Lodola, Michelangelo Pistoletto, Francesco Clemente, Marco Nereo Rotelli, Ferruccio D’Angelo e Gilberto Zorio.

La mostra documenta inoltre l’apporto di fotografi di fama internazionale come Araki, Mapplethorpe, Luigi Ghirri, e illustratori come Guido Crepax e Milo Manara. Un’attenzione particolare è dedicata al contributo di Andy Warhol, di cui sono esposti numerosi lavori, dai primi esperimenti degli anni ’40 fino all’ultima cover realizzata per Mtv.