Da oggi il simulatore, volo in tre dimensioni. Domani i paracadutisti Visita la mostra per il centenario dell'Aeronautica a Lucca e sperimenta virtualmente il volo di aerei storici con il simulatore di volo 3D. Domani, 4 paracadutisti si lanceranno da un elicottero portando in volo il tricolore.