Da lunedì via alle fognature di Sant’Alessio. Oggi Geal incontra i cittadini per spiegare

Da lunedì 17 giugno fino al 31 agosto si svolgeranno gli attesi lavori Geal di estensione e costruzione della nuova rete fognaria in sulla via provinciale 24 di Sant’Alessio nel tratto compreso fra l’intersezione con via per corte Pistelli e le scuola dell’infanzia e primaria. Ieri l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, il dirigente e i tecnici comunali hanno svolto un sopralluogo per verificare sul posto la logistica del traffico e della cartellonistica di avviso e per approfondire con Geal ogni aspetto della viabilità e dei percorsi di accesso durante i lavori. Il cantiere sarà organizzato in due lotti cronologicamente consecutivi: il primo intervento partirà dall’incrocio fra via Piana (escluso l’incrocio) e via di Sant’Alessio in direzione delle scuole, concluso questo tratto il secondo lotto partirà dall’incrocio con via Piana (incluso) verso corte Pistelli. L’accesso dei residenti sarà sempre garantito ma durante il periodo del cantiere chi utilizzava via di Sant’Alessio dalla via Sarzanese a Ponte San Pietro per raggiungere Monte San Quirico e viceversa dovrà utilizzare necessariamente la viabilità a sud del fiume. Oggi alle 17 nella ex circoscrizione assemblea aperta per spiegare ai cittadini l’intervento.