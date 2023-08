Da domani Oppenheimer E stasera Following inedito debutto di Nolan

1Arriva a Lucca l’attesissimo “Oppenheimer”, l’ultimo capolavoro diretto da Christopher Nolan. Un film di circa tre ore di lunghezza da vivere comodamente sedute sulla poltrone dei cinema cittadini. La storia è ambientata negli anni ‘40 ed è incentrata sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri della bomba atomica. Nel cast anche Emily Blunt, Gary Oldman, Robert Downey Jr, Matt Damon, Kenneth Branagh, Josh Hartnett e Rami Malek: un cast stellare internazionale per un film che lascia il segno in ogni spettatore.

Il film sarà da domani, mercoledì, in programmazione in versione italiana al Cinema Astra e ogni giorno in versione originale inglese con sottotitoli in italiano al Cinema Moderno, per poter vivere al meglio il capolavoro.

E per prepararsi al meglio a questo film, stasera, martedì, alle 21.30 nell’arena cinematografica di Villa Bottini, a EstatecinemA, è in programmazione il primo film diretto da Nolan, per la prima volta sugli schermi italiani e in anteprima a Lucca “Following”. Ambientato a Londra, racconta la storia di Bill, un giovane aspirante scrittore, che si è ritrovato disoccupato e decide di iniziare a seguire persone sconosciute nella speranza di trovare materiale per il suo romanzo. Bill li pedina, prova a entrare all’interno delle loro vite e perfino nelle loro case, ma si imbatte in qualcuno che gli cambierà la vita.

Raccomandato l’acquisto online (www.luccacinema.it) dei biglietti per avere la garanzia di ingresso in sala.