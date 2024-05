Il paese sotto choc: "Un dolore incredibile"

"Era una bella donna, sempre elegante, molto riservata, ma anche gentile ed educata". La comunità di San Lorenzo a Vaccoli è ancora sotto choc per la morte di Beata Boruszkowska, vittima di un incendio che è divampato nella sua abitazione.

"Viveva qui da tanti anni, ci siamo visti molte volte - racconta Enrico, un vicino -. Abbiamo fatto colazione al bar tante volte insieme. Era sempre gentile e sorridente, anche se molto riservata". "Veniva a comprare il giornale spesso - dice Elisabetta Fabbri, dell’edicola di San Lorenzo a Vaccoli -. Siamo rimasti scioccati quando abbiamo saputo quello che è successo, non mi ci faccia pensare guardi. Una vera tragedia. L’ho vista tante volte, era sempre cordiale".

La descrivono tutti così, come una bella signora, elegante e riservata, ma sempre pronta ad un saluto cordiale o a qualche chiacchiera. "L’ho vista per anni in macchina, che usciva di casa per andare a fare colazione o a fare le sue commissioni - aggiunge Alessia Girotto, un’altra vicina -. Non è mai stata molto espansiva, ma sempre gentile e disponibile con tutti. Una vera tragedia, una cosa orribile".

Sotto choc il figlio, Alessandro Sacchi, già candidato nella lista SìAmo Lucca alle amministrative del 2017. "Preferisco non parlare in questo momento, vi chiedo di capire la situazione". Queste le uniche parole, per quella che è stata una tragedia che lascia nel dolore tutta la comunità.

ia.na.