Green Le Mura Spring riparte dalla testa. Nello staff tecnico entra lo psicologo Ivan Dotto

Continua il lavoro in casa Green Le Mura Spring, da questa stagione entra a far parte dello staff tecnico lo psicologo Ivan Dotto. Da oltre quarant’anni nel mondo dello sport, prima come ciclista, poi come direttore sportivo, sarà un punto di riferimento per le biancorosse.

"Sono davvero molto onorato dell’interesse dimostrato dalla dirigenza della squadra nei miei confronti – ha detto Dotto commentando il nuovo incarico – ed ho accettato con grande gioia la proposta di entrare a far parte dello staff. Il mio ruolo sarà quello di curare la preparazione mentale delle atlete per agevolarle ad esprimere al meglio le proprie capacità in campo. Ho già iniziato a pianificare l’attività, che coinvolgerà atlete ed allenatori dalla prima squadra fino ai gruppi giovanili, e non vedo l’ora di iniziare".

Soddisfazione pr la scelta è stata espressa anche dal direttore sportivo del sodalizio biancorosso Imma Gentile.

"Stiamo lavorando - ha spiegato Gentile - per allestire uno staff tecnico- fisico, medico - fisiterapico, molto ben organizzato, confermando gli istruttori che già hanno fatto molto bene, cercando di incrementarli con nuove figure, in grado di darci una mano per questo nostro progetto. Ci sono ancora tante trattative in ballo anche sotto l’aspetto tecnico, ma abbiamo tutto il tempo necessario per portarle a termine. Stiamo facendo un buon lavoro anche nelle scuole, grazie al supporto del Provveditorato agli Studi, dove stiamo cercando di far conoscere il nostro progetto ed i nostri obiettivi, cercando di avvicinare un numero maggiore di bambini".

Insomma, come dire, le biancoresse ripartono partendo dalla testa.

Alessia Lombardi