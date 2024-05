Violenze sulla compagna. Minacce di morte schiaffi e aggressioni. Arrestato un 39enne

Minacce di morte, umiliazioni, percosse. Una lunga lista di orrori a cui una 32enne è stata sottoposta per settimane, vittima di un uomo, 39 anni, che non la lasciava vivere. Nella tarda mattinata di mercoledì i carabinieri di Lucca, in ottemperanza ad un decreto di sospensione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza di Pisa, hanno tratto in arresto un uomo, pregiudicato, che deve scontare la pena di due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il 39enne era stato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dal mese di aprile e fino al 6 maggio scorso, ma nulla sarebbe cambiato. L’uomo, infatti, avrebbe maltrattato la nuova compagna, una 32 di Lucca, sottoponendola a continue umiliazioni, percosse e minacce di morte. Nella notte tra domenica e lunedì, i continui orrori a cui veniva sottoposta la donna, avrebbero toccato l’apice.

L’uomo avrebbe messo in atto una vera e propria aggressione, tanto da schiaffeggiare la donna, lanciarle contro vari oggetti e minacciandola con un cavatappi al collo, impedendole di uscire di casa. La donna, con il pretesto di andare a lavoro, è riuscita ad allontanarsi da casa la mattina successiva, dirigendosi subito alla caserma dei carabinieri in centro a Lucca per chiedere aiuto. A quel punto è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca, dove è stata medicata, ricevendo una prognosi di 7 giorni.

L’epilogo della vicenda però è arrivato nella mattinata di giovedì, quando l’uomo ha rintracciato e raggiunto la 32enne presso l’abitazione di un’amica, dove era andata a vivere a seguito dell’ultima aggressione, ed ha continuato a minacciarla di morte fino all’intervento di una pattuglia dei carabinieri e di una volante della polizia che comunque non lo hanno trovato sul posto. Nel frattempo, però, a seguito di quest’ultima vicenda penale al vaglio della Procura, l’ufficio di Sorveglianza di Pisa ha emesso il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, e nel primo pomeriggio l’uomo è stato arrestato dai carabinieri e accompagnato alla casa circondariale di Lucca.

