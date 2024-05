Cuneaz trionfa alla “9 Miglia Alladiese“

Fine settimana ricco di impegni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar e anche con buoni risultati. In provincia di Torino, la VII edizione della "9 Miglia Alladiese" è stata vinta da Renè Cuneaz, il forte fondista biancoverde che negli anni scorsi ha vestito la maglia azzurra e che nella gara di Aglié ha dato un saggio del suo valore. Una gara sui 14,5 km, dominata da Cuneaz con il tempo di 47 minuti netti, rifilando ben 2’41" di distacco a un atleta di valore come Ayyoub El Bir (Atl.Biotekna). Terzo classificato Marco Mazzon (Olimpiatletica) distaccato di 3’06". Ben 124 i corridori giunti al traguardo. La vittoria di Cuneaz non è mai stata in discussione a testimonianza di una grande condizione di forma per un atleta che potrebbe anche ambire a una maglia azzurra per la mezza maratona degli Europei di Roma a giugno. Sempre a Torino, alla "Strà la Loggia", secondo posto assoluto per Mattia Scalas. A Malcesine di Verona terzo posto assoluto per Ioana Lucaci e secondo posto di categoria per Maricica Lucaci, rispettivamente figlia e madre, al "Malcesine Baldo Trail". A Olbia, alla mezza maratona locale, buona prova per Leonardo Anchesi. A La Spezia, alla "5 km del Golfo dei Poeti", vittoria nelle rispettive categorie per Marco Sagramoni e Luciano Bianchi, terzo posto di categoria per Giuseppe Simone e buone prove per Francesco Nardini, Giampaolo Filauro, Nicola Cappelli, Gino Cappelli e Simone Bordigoni.

A Borgo a Buggiano (Pistoia), al "Dormisacco", secondo posto assoluto per Alberto Giannoni, secondo posto di categoria per Flavia Cristianini, terzo di categoria per Marco Osimanti e positiva prova per Manuel Tilocca- A Rapolano Terme di Siena, alla "Ultra delle creste senesi", terzo posto assoluto per Francesco Luparini sulla distanza di 50 km e vittoria di categoria per Giacomo Bruschi sulla distanza di 30 km. Infine a Marina di Campo (Isola d’Elba), alla mezza maratona locale, vittoria di categoria per Giorgio Davini.

Dino Magistrelli