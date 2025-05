Croce Rossa in festa: "Ogni giorno in prima linea a favore di chi ha bisogno"

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si celebra ogni anno l’8 maggio, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Lucca, come ormai da tradizione, ha compiuto un gesto simbolico di vicinanza e collaborazione con le istituzioni locali.

Lunedì mattina una delegazione di volontari, accompagnata dalla presidente Cecilia Di Somma, ha consegnato la bandiera con l’emblema della Croce Rossa al Comune di Lucca e alla Prefettura. Ieri 6 maggio è stata consegnata anche alla Provincia di Lucca. Le bandiere saranno esposte per tutta la settimana fuori dai palazzi istituzionali.

Un’iniziativa che vuole sottolineare l’impegno costante della Croce Rossa sul territorio e il forte legame con le autorità civili, in linea con i principi fondamentali che guidano il movimento internazionale.

Ma le iniziative non finiscono qui. Per l’occasione, infatti, domani la città si tingerà simbolicamente di rosso: Palazzo Pretorio, il Ponte di Rivangaio e la sede del Comitato in via Carlo Piaggia saranno infatti illuminati di rosso, a richiamare l’universalità e la vicinanza della Croce Rossa a ogni persona in difficoltà.

“In un momento storico in cui i bisogni crescono e si moltiplicano – afferma Cecilia Di Somma, Presidente del Comitato di Lucca – vogliamo ribadire la nostra presenza accanto alle istituzioni e alla cittadinanza. Il gesto simbolico della consegna della bandiera è un modo per rinnovare il nostro impegno quotidiano sul territorio, al fianco di chi ha bisogno, senza distinzione alcuna”.

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale di eventi promossi dalla Croce Rossa Italiana per celebrare l’8 maggio, giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa e primo Premio Nobel per la Pace.