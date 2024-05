Croce Rossa, il bilancio di Fabio Bocca dopo i quattro anni di presidenza

Lucca, 26 maggio 2024 – Dopo quattro anni Fabio Bocca lascia la presidenza della Croce Rossa, comitato di Lucca. In questa lettera stila un bilancio dell’attività e ringrazia dai collaboratori agli enti del terzo settore, dai dipendenti ai volontari, all’amministrazione comunale.

“Carissimi Volontari della Croce Rossa Italiana di Lucca,

Stimati Dipendenti della Croce Rossa Italiana di Lucca,

Gentili rappresentanti degli enti del terzo settore,

Onorevoli membri dell'Amministrazione Comunale di Lucca,

Con profonda gratitudine e ammirazione mi rivolgo a Voi al termine del mio mandato come Presidente della Croce Rossa Italiana di Lucca. Questo percorso condiviso è stato segnato da sfide, successi, momenti di crescita e soprattutto da un'incommensurabile dedizione da parte di tutti Voi. Le parole difficilmente riusciranno ad esprimere il senso di riconoscenza che provo per l'impegno e la passione che avete dimostrato durante questi quattro anni ma è mia intenzione tentare ugualmente.

Volontari della Croce Rossa di Lucca:

Il Vostro contributo è stato il cuore pulsante delle nostre attività. La Vostra disponibilità, il Vostro spirito di sacrificio e la Vostra capacità di affrontare le emergenze con professionalità ed umanità hanno fatto la differenza per molte persone della nostra comunità. Ricordo con particolare emozione le notti passate ad organizzare la distribuzione di aiuti durante l’emergenza pandemica, le giornate trascorse a supportare le persone senza fissa dimora e l'energia investita nelle numerose campagne di sensibilizzazione sanitaria. Ogni Vostro gesto, piccolo o grande che fosse, ha avuto un impatto positivo sulla vita di molti, dimostrando il vero significato della solidarietà e del servizio.

Dipendenti della Croce Rossa di Lucca:

A Voi va il mio più sincero ringraziamento per la Vostra professionalità e dedizione. La Vostra competenza, unita ad un’incredibile dedizione al lavoro, ha permesso alla nostra organizzazione di funzionare al meglio e di rispondere efficacemente alle varie esigenze della comunità. Avete gestito con maestria la logistica degli interventi, coordinato con precisione le attività dei Volontari e garantito che ogni progetto fosse portato a termine con successo. Il Vostro lavoro spesso si svolge dietro le quinte ma è essenziale e insostituibile. Senza di Voi nulla di ciò che abbiamo realizzato sarebbe stato possibile.

Enti del terzo settore:

Collaborare con Voi è stato un privilegio, mi rivolgo in particolar modo a Daniele Borella e Luca Papeschi con i quali è nato un rapporto di stima ed amicizia reciproca che va oltre i colori di appartenenza. Insieme abbiamo costruito una rete di supporto capillare in grado di rispondere alle diverse esigenze del territorio. La Vostra collaborazione ha permesso di ampliare la nostra capacità di intervento creando sinergie che hanno moltiplicato l'efficacia delle nostre azioni. Ricordo con piacere i numerosi progetti condivisi, dalle iniziative di inclusione sociale alle campagne di prevenzione sanitaria. Ogni partnership è stata un’occasione per imparare e crescere insieme, rafforzando il tessuto sociale della nostra comunità.

Amministrazione Comunale di Lucca:

Il Vostro supporto è stato fondamentale per il successo delle nostre iniziative. La Vostra sensibilità verso le problematiche sociali e la vostra disponibilità a collaborare con la Croce Rossa ha creato un ambiente favorevole per il nostro operato. La Vostra vicinanza ci ha permesso di realizzare progetti ambiziosi e di rispondere prontamente alle emergenze. Il sostegno istituzionale è stato un pilastro su cui abbiamo potuto costruire le nostre attività e per questo Vi sono immensamente grato.

Riflessioni sul percorso trascorso:

Guardando indietro, mi rendo conto di quanto abbiamo realizzato insieme. Abbiamo affrontato emergenze sanitarie, sociali e ambientali, sempre con la ferma volontà di fare la differenza. Abbiamo promosso la cultura del primo soccorso, organizzato corsi di formazione e sensibilizzato la popolazione su temi cruciali come la prevenzione delle malattie e la sicurezza. Ogni progetto, ogni intervento, ha contribuito a costruire una comunità più forte e resiliente.

Uno dei momenti che ricordo con maggior orgoglio è stato il nostro intervento durante l'emergenza Covid-19. In un periodo di grande incertezza e paura, la Vostra prontezza e il Vostro coraggio hanno permesso di fornire assistenza sanitaria e supporto morale a tante persone. La distribuzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale, l'organizzazione dei punti di vaccinazione e l'assistenza alle persone più vulnerabili sono state azioni che hanno salvato vite e dato speranza.

Guardando al futuro:

Anche se il mio mandato volge al termine, sono fiducioso che la Croce Rossa Italiana di Lucca continuerà a crescere e prosperare. Sono sicuro che il nuovo Presidente Cecilia Di Somma saprà portare avanti con lo stesso entusiasmo e dedizione i progetti che abbiamo avviato e ne svilupperà di nuovi, sempre con l’obiettivo di aiutare chi ha più bisogno.

Vi incoraggio a mantenere viva la passione che Vi ha guidato finora e a continuare a lavorare con lo stesso spirito di collaborazione e solidarietà. La nostra missione è importante e il Vostro contributo è essenziale per il suo successo. Continuate a formare nuovi volontari, a migliorare le Nostre competenze e a cercare sempre nuove modalità per essere al servizio della comunità.

Conclusione:

Concludo questa lettera con il cuore colmo di gratitudine e di speranza. Grazie per aver reso questi anni indimenticabili e per avermi dato l'opportunità di lavorare al fianco di persone straordinarie. Grazie per la Vostra dedizione, per il Vostro spirito di sacrificio e per la Vostra instancabile voglia di fare del bene.

La Croce Rossa Italiana di Lucca è una realtà solida e rispettata grazie a tutti Voi. Continuate a portare avanti con orgoglio il Nostro emblema, sapendo che ogni Vostra azione fa la differenza. Vi auguro il meglio per il futuro e spero che i nostri percorsi si incroceranno ancora, sempre all'insegna della solidarietà e del servizio.

Con profonda stima e riconoscenza,

Fabio Bocca”.