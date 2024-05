Croce Rossa, Di Somma la nuova guida: "Ecco tutti i nostri prossimi obiettivi"

Adesso è finalmente ufficiale: Cecilia Di Somma è la nuova presidente della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca. Di Somma, che prenderà in mano le redini dell’associazione al posto di Fabio Bocca, è volontaria dal 2014 e, negli anni, è diventata formatrice e istruttrice di diritto internazionale umanitario. Specializzata anche in tutela dei beni culturali, nel mandato dell’ex presidente Bocca ha ricoperto anche il ruolo di referente formazione e delegata Principi e valori. Insieme a lei, eletti anche i membri del consiglio direttivo: Ilaria Andreini, Elia Cantini e la dottoressa Veronica Lodovici. Giulia Benedetti, storica consigliera Giovani, lascia invece il posto a Nicola Calanchi.

Una grande soddisfazione?

"Sono entusiasta di questo nuovo percorso che intraprenderò insieme al nuovo consiglio. In questi dieci anni la Croce Rossa mi ha regalato cambiamento, crescita ed esperienze uniche e mi sentivo in dovere di dare il massimo di me stessa per ricambiare".

Emozionata?

"Sono emozionata e grata. Per me è un onore immenso e un privilegio che accetto con profondo senso di responsabilità. Ringrazio i volontari per aver creduto in me e i nuovi consiglieri che, nonostante i loro impegni lavorativi e familiari, hanno deciso di esserci, condividendo le mie idee. Un ringraziamento va anche al consiglio uscente non solo per il lavoro svolto, grande e prezioso, ma anche per la disponibilità ad aiutarci ad entrare nelle dinamiche del comitato dimostrando un forte supporto di solidarietà. Sono entusiasta di lavorare insieme a tutti loro per portare avanti la missione di Croce Rossa. Solo insieme possiamo affrontare le sfide che ci attendono, sostenere le persone in difficoltà e promuovere i valori dei nostri principi".

Come vede il futuro della CRI?

"Dare continuità a tutto ciò che è stato fatto fino ad oggi è importante, ma è fondamentale provare anche a cercare soluzioni ed elementi innovativi che diano al nostro Comitato quella condizione di fiducia, credibilità e presenza che si è conquistato negli anni nel nostro territorio e che è necessario potenziare".

Quali i principali obiettivi?

"Tra i nostri principali obiettivi il lancio di nuovi ambulatori, l’incremento delle attività di emergenza e fare rete con le associazioni del territorio. I progetti sono tanti. Primo tra tutti quello di incrementare le attività di emergenza e potenziare l’area ambulatoriale, organizzando anche sempre più corsi di aggiornamento dedicati alla popolazione. Valuteremo, inoltre, possibili soluzioni per migliorare la logistica della sede mediante un più razionale utilizzo dei locali: grazie a una convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio, stiamo infatti valutando l’acquisto di una nuova proprietà. Tra le tante idee anche quella di implementare il nostro parco auto con nuovi mezzi attrezzati e un’ambulanza, senza mai lasciare da parte gli ultimi: cercheremo infatti di incrementare l’attività di sostegno alle fasce della popolazione che vive sotto la soglia di povertà, potenziando gli interventi del nostro Centro di ascolto arricchendolo con attività di supporto psicosociale e inclusione lavorativa. Incrementeremo le convenzioni con gli enti e le istituzioni in campo di protezione civile, favorendo anche le convenzioni e gli accordi programmatici con le associazioni sportive. Per noi è molto importante anche l’ambiente, per questo ogni nostro evento dovrà obbligatoriamente rispettare le misure minime di sostenibilità ambientale. Anche i nostri gadget saranno prodotti con materiali compostabili o biodegradabili, o in alternativa in materiale riciclato (e riciclabile). Faremo molto lavoro di squadra e abbiamo già programmato numerosi workshop".

Un grande impegno insomma?

"La missione di Croce Rossa è importante e significativa. Ogni giorno con il nostro impegno speriamo di fare una differenza reale nella vita delle persone che hanno bisogno".

Giulia Prete