Croce Rossa con rinforzi. Uomini e mezzi arrivati da tutta Italia per i Comics

Ieri, a salutare i volontari della Croce Rossa, è arrivato anche Lorenzo Andreoni, Presidente del comitato della Regione Toscana. Tanti, infatti, i volontari dell’associazione arrivati in città dai comitati di tutta la Regione – e non solo - per supportare i “colleghi” lucchesi.

“Anche quest’anno siamo impegnati a questa bella manifestazione – ha detto Andreoni – Il comitato regionale, come sempre, è venuto in supporto a quello di Lucca partecipando alla gestione sanitaria dell’evento e in tutti gli assetti necessari alla sicurezza dei visitatori e della cittadinanza”.

“Durante i giorni di Comics il servizio sanitario viene rinforzato - ha aggiunto ancora il presidente regionale della Cri – E proprio per questo abbiamo fatto affluire due mezzi speciali arrivati anche da fuori Toscana. Mezzi che solitamente vengono utilizzati nelle maxi emergenze ma anche in eventi con afflusso massiccio come il Lucca Comics”.

Oltre ai volontari in servizio era presente anche Cecilia Di Somma, Presidente del comitato di Lucca. “Noi di Croce Rossa siamo presenti anche quest’anno a questo evento di carattere internazionale – ha commentato – Siamo grati anche per la presenza del presidente regionale e, a testimonianza del supporto e dell’impegno di collaborazione, elemento fondamentale del nostro Movimento. Ringraziamo anche i volontari arrivati da tutta Italia per darci il loro supporto sia in ambito sanitario che di protezione civile”.

“Sulle ambulanze sono impiegati almeno 80 volontari – prosegue Di Somma – altrettanti nelle attività di protezione civile. In questi giorni non si è verificato nessun problema particolare. Siamo stati impegnati in qualche intervento di carattere sanitario, un paio un po’ più importanti, ma comunque tutto nella normalità, nella serenità, in una grande festa come quella del Lucca Comics”.