Cresti guida la Cappella della Cattedrale

La storica Cappella della Cattedrale di Lucca ha iniziato il nuovo anno con la partecipazione, il 26 gennaio, alla Santa Messa in onore di San Sebastiano nella chiesa di Picciorana e con il rinnovo del Consiglio, nel quale sono confermati il presidente Renzo Cresti e il suo vice Cesare Rocchi, il Tesoriere Virgilio Pistelli e il Segretario Pietro Fambrini. Inoltre, fanno parte del Consiglio: Michele Bianchi, Paola Caridi, Giuseppe Conoscenti, Rossana Cosmi, Cinzia Gasparini, Cesare Ferruccio Lucchesi, Marina Pinna, Rossana Vannucchi e il Rettore della Cattedrale Monsignor Gragnani.

Chiediamo al professor Cresti una riflessione: "Questo è il quarto anno che ho l’onore di essere presidente di un gruppo di persone meravigliose che amano la musica e la convivialità. Cantano insieme da anni e hanno un amalgama musicale eccellente. Accanto al coro delle voci adulte vi è quello delle voci bianche, entrambi si riuniscono per le prove in un posto comodo da raggiungere che è l’oratorio della Madonnina, in via Francesco Carrara n. 22 (accanto a Porta San Pietro), il luogo è assai gradevole e ben attrezzato, con pianoforte e organo, con una gradinata per i coristi, un impianto di riscaldamento, servizio igienico e una stanza separata per la segreteria. Chiunque fosse interessato ad avere informazioni o a far parte del coro veda https://www.cappellasantacecilia.com."

Il Coro porta il nome di Santa Cecilia ed è diretto da un maestro di livello nazionale, Luca Bacci, il suo vice è Niccolò Bartolini che è anche il bravissimo organista del Coro (suo il recente Mottettone), inoltre, Bartolini è stato appena nominato anche direttore del Coro delle voci bianche. La Cappella svolge un fondamentale servizio liturgico, cantando ogni domenica mattina alla Messa delle 10.30 presso la Cattedrale. Inoltre, partecipa a varie funzioni, realizza concerti e momenti di beneficenza. Ha partecipato all’incisione di due splendidi cd con musiche rare di Pasquale Anfossi e Pietro Alessandro Guglielmi.

La Cappella si sta dunque confermando un punto di riferimento non solo della musica religiosa in città ma a livello nazionale. Un presente fulgido e una lunga storia per la Cappella Santa Cecilia in cui mise anima e cuore il rimpianto don Maggini il quale dal 1949 ai primi anni novanta rivestì l’incarico di Organista della Cattedrale San Martino. Fu sempre don Maggini, nel 1963, il fondatore della Sagra Musicale Lucchese oltre ad aver trascritto e curato la revisione di musiche inedite di compositori lucchesi, tra cui quelle della famiglia Puccini. Una lunga tradizione che oggi, con il nuovo consiglio, consolida il proprio corso.

L.S.