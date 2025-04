Crescita demografica . Più abitanti a Castelnuovo ma solo grazie ai migranti

E’ tornata a crescere, nel 2024, la popolazione del Comune di Castelnuovo, ma soltanto per il movimento migratorio. Cala il numero delle nascite, aumenta quello dei decessi e le persone straniere hanno superato il 10 per cento della popolazione. Dunque da registrare ancora un calo delle nascite, l’aspetto che più preoccupa in prospettiva futura. Nel 2024 i nati sono stati soltanto 27 (13 maschi e 14 femmine), contro i 29 dell’anno precedente. I decessi sono stati 81 (38 maschi e 43 femmine) rispetto ai 77 decessi dell’anno precedente, con un saldo naturale di meno 54 unità (contro i 48 dell’anno precedente).

Gli immigrati o nuovi iscritti all’anagrafe del Comune sono stati 238, contro i 186 dell’anno prima, di cui 39 stranieri (48 l’anno precedente), mentre gli emigrati o cancellati sono stati 148 (161 l’anno precedente), di cui 14 andati all’estero, con un saldo migratorio positivo di 90 unità. Dunque nel 2024 la popolazione del Comune più grande della Garfagnana è aumentata di 36 unità, cifra ricavata dalla differenza tra saldo naturale di meno 54 persone e quello migratorio risultato positivo di 90 unità. In totale la popolazione, al 31 dicembre scorso, era di 5.699 unità, di cui 2.769 maschi e 2.953 femmine, contro i 5.663 di inizio anno, cioè dodici mesi prima. Sono questi i dati forniti dall’Ufficio demografico del Comune, con la cortesia dell’ufficiale di anagrafe dottor Carlo Mastellini e dell’impiegata Gisella Coltelli. Da notare anche che Castelnuovo è sempre più un Comune multietnico con la presenza di ben 44 nazionalità, per un totale di 578 (il 10,14 per cento della popolazione), di cui 294 maschi e 284 femmine, con un aumento di 26 persone rispetto a dodici mesi prima. Un aumento consistente e veloce. Basti osservare che, soltanto nel 1991, gli stranieri sul territorio comunale erano 10, tutti provenienti da nazioni europee. Per quanto concerne i 578 stranieri (552 un anno prima) presenti sul territorio comunale del capoluogo garfagnino, comprese dunque le frazioni, la nazionalità più numerosa è quella rumena con 167 unità, di cui 73 maschi e 94 femmine.

A seguire le nazionalità marocchina (87 unità), macedone (71), nigeriana (64), albanese (17), peruviana (16), ucraina (14), pakistana (13), inglese (10), guineana (10), polacca (9), cinese (9), tunisina (8), cingalesi (Sri Lanka, 7), afghana (7), russa (6), senegalese (5), olandese (4), francese (4), brasiliana (4), maliana (Mali 4), israeliana (3), indiana (3), bengalese (Bangladesh, 3), camerunense (3), statunistense (3), ivoriana (Costa d’Avorio, 2), ghanese (2), nigerina (Niger, 2), ruandese (2), cubana (2), burkinabè (Burkina Faso, 2). Dei 238 nuovi arrivati nel Comune di Castelnuovo, 187 provengono da altri Comuni italiani, 51 dall’estero. Il movimento emigratorio ha registrato 128 partenze all’interno dell’Italia e 20 verso l’estero. Il numero delle famiglie del Comune di Castelnuovo è di 2.578, 50 in più rispetto all’inizio dell’anno (138 le famiglie che si sono formate, 88 quelle chiuse), con una media di 2,21 componenti a famiglia.

Dino Magistrelli