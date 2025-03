Crescibusiness 2025. Premiata la LMPE

LMPE azienda leader nella ricerca e sviluppo di materiali polimerici eco-compatibili situata al Polo Tecnologico di Capannori, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito del progetto CresciBusiness in Tour 2025. Nel contesto di un costante e rinnovato impegno verso l’innovazione sostenibile, LMPE era stata selezionata come una delle finaliste nazionali del progetto "CresciBusiness Progettiamo Sostenibile 2025", l’iniziativa di Intesa Sanpaolo, realizzata in collaborazione con Monitor Deloitte con il supporto di Visa ed in partnership con Cerved, Intrum e Regalgrid, dedicata alle aziende italiane che si sono distinte nella crescita sostenibile e che hanno saputo predisporre efficaci ed evoluti processi interni nel rispetto delle tematiche ESG. Il premio è stato consegnato da Andrea Prandini (Direttore Commerciale Territoriale Toscana-Umbria di Intesa Sanpaolo) nel corso della cerimonia alla presenza dell’assessora all’ambiente Claudia Berti.

"Sono estremamente onorato di aver ricevuto questo riconoscimento che testimonia il nostro impegno e la nostra passione per lo sviluppo di soluzioni sostenibili - dichiara Luca Landini, amministratore delegato di LMPE. - Questo premio è un’ulteriore conferma che la direzione intrapresa è quella giusta e ci spinge a continuare nel nostro percorso verso l’innovazione responsabile. Il premio ricevuto riconosce non solo l’innovazione in termini di prodotti e processi, ma anche l’approccio di LMPE all’etica aziendale ed alla responsabilità sociale, sottolineando l’importanza di modelli di business sostenibili e l’impatto positivo che le piccole imprese possono avere sul tessuto economico e sociale del territorio". Attraverso LMPE il polo tecnologico è diventato uno dei nodi del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali.

Massimo Stefanini