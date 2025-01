"CresciAmo Castelnuovo", al via il progetto

Parte sabato, con il primo libero appuntamento, alle 15, nella sala Luigi Suffredini, il progetto "CresciAmo Castelnuovo". Alla presenza della ginecologa e responsabile del consultorio della Valle del Serchio Chiara Nanini, della coordinatrice ostetrica dottoressa Elisa Bachini e della dottoressa Stefania Vangelisti si tratterà il tema del consultorio, una realtà importante per donne, mamme e neonati e che rappresenta un servizio territoriale gratuito in aiuto alle famiglie. Il progetto "CresciAmo Castelnuovo", realizzato dal Comune di Castelnuovo in collaborazione con l’Asl, è nato da un’idea della consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili e sociali, nonché capogruppo di maggioranza, Rebecca Moscardini, ed è stato prontamente accolto e condiviso da tutta l’amministrazione comunale.

Un progetto ampio che proseguirà anche negli anni a venire. Il secondo appuntamento, sempre in sala Suffredini, è previsto per giovedì 27 febbraio, alle 18, sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, con la partecipazione della pediatra Carolina Pieroni e della Misericordia di Castelnuovo. Infine sabato 15 marzo, alle 15, sulle attività di supporto a mamma e bambino di ostetrica e osteopata, a cura dell’ostetrica Clarissa Moscardini e dell’osteopata Irene Martinelli. Dall’inizio di gennaio è inoltre possibile ritirare all’Unione dei Comuni Garfagnana il "permesso rosa", che le donne in stato di gravidanza e tutte coloro che hanno un bambino o bambina di età non superiore ai due anni possono utilizzare negli stalli appositi dei parcheggi. Infine, da non dimenticare l’iniziativa di piantare alberi per i nuovi nati, alla ex pista di pattinaggio, quale simbolo di una vita che cresce e fiorisce.

Dino Magistrelli