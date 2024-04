Cresce l’utilizzo dei bus. Passeggeri: +15 per cento

Autolinee Toscane ha presentato all’amministrazione comunale e depositato in Regione i primi dati relativi al nuovo sistema di trasporto pubblico urbano, entrato in vigore da gennaio. In questi primi mesi è emerso un soddisfacente incremento (+15%) di passeggeri sul territorio comunale, con particolare utilizzo delle linee 1+, 2+, 3+ (ex LAM), ma anche della linea 5 che collega adesso in più breve tempo i quartieri di Pontetetto e Sant’Anna con il centro storico.

Buono, secondo i dati ricevuti dall’amministrazione comunale, anche il debutto della nuova Linea 4, che nei giorni feriali collega la stazione in direzione Mugnano, passando dai quartieri dell’Arancio e di San Filippo, mentre in direzione opposta transita dai medesimi quartieri e a seguire dal centro città.

Soddisfazione quindi per l’amministrazione comunale e l’assessorato alla mobilità, che insieme ad Autolinee Toscane continuerà a promuovere il servizio tramite apposite campagne di comunicazione, favorendo così l’utilizzo sempre più frequente dei bus come mezzi alternativi alle auto. Proseguirà anche il monitoraggio sul territorio, per ottenere dati e riscontri utili a migliorare ed implementare ulteriormente il servizio.

A tal proposito, l’amministrazione comunale ricorda ancora una volta le principali novità del nuovo servizio di trasporto pubblico consultabili sul sito www.at-bus.it, con un potenziamento di linee e corse che sta portando celeri e ottimi riscontri. Tra i nuovi servizi si menzionano il nuovo collegamento del parcheggio Palatucci con il centro storico (Linea 3+), il servizio festivo mattutino (oltre a quello del pomeriggio) delle Linee 1+, 2+ e 3+, oltre al collegamento con l’Agenzia delle Entrate (Linea 54).

Comune di Lucca e Autolinee Toscane hanno inoltre sottoscritto un accordo in merito agli interventi di implementazione degli impianti di infoutenza, con l’installazione di pulsanti di vocalizzazione alle paline elettroniche posizionate da AT sul territorio comunale. Si tratta di moduli audio già attivi per la vocalizzazione in lingua italiana delle informazioni per gli utenti, visualizzate sui display delle paline elettroniche, completi di pulsante wireless a batteria, altoparlante integrato nel display e licenza software Text To Speech in lingua italiana.

Prosegue quindi con costanza la graduale ottimizzazione del servizio di trasporto, che prevede anche l’arrivo di ben 25 nuovi bus elettrici, che sostituiranno la vecchia flotta. I primi quattro, che saranno utilizzati per le ex LAM, saranno in funzione entro la fine dell’estate, mentre gli altri ventuno saranno inseriti a scaglioni tra il 2025 e il giugno 2026.