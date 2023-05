Cresce l’attesa per il Giro d’Italia Per la sedicesima volta in Valle

Martedì 16 maggio, per il sedicesimo anno, il Giro (nella foto in piazza Umberto a Castelnuovo nel 2015), edizione numero 106, nella decima tappa Scandiano di Reggio Emilia-Viareggio, 199 km, 2.400 metri di dislivello, attraverserà una bella parte della Valle del Serchio, da Passo Radici, Castelnuovo, salita di Monteperpoli, Gallicano fino ad imboccare dopo Ponte a Moriano la strada per Camaiore.

L’ultimo passaggio della corsa rosa sulle strade della valle era stato il 13 maggio 2015 con la tappa La Spezia-Abetone, da Passo Carpinelli, Castelnuovo, Bagni di Lucca, poi la Val di Lima con arrivo all’Abetone, con la vittoria dello sloveno Joan Polanc davanti al francese Sylvain Chavanel e terzo Fabio Aru e Alberto Contador nuova maglia rosa che tenne fino a Milano.

Questi gli altri passaggi del Giro in Valle. 1920: Nella Torino-Lucca, la carovana entrò in Garfagnana attraverso Passo Carpinelli. A Lucca vittoria di Gaetano Belloni. Vincitore del Giro Gaetano Belloni. 1925: Nella Arenzano Genova-Pisa, i corridori giunsero da Passo Carpinelli per Castelnuovo, Lucca. A Pisa vinse Pietro Bestetti. Vincitore finale Alfredo Binda. 1927: Nella Reggio Emilia-Lucca, la carovana arrivò da Passo Radici. A Lucca, vittoria in volata di Binda. Sesto all’arrivo Giulio Bonugli di Gallicano. Vincitore finale Alfredo Binda.

1962: Nella Sestri Levante (Genova)-Panicagliora (Alta Valdinievole), arrivo della carovana da Passo Carpinelli e vittoria di tappa dello spagnolo Angelino Soler. In gara anche Olimpio Paolinelli, che abita oggi a Castiglione, autore di una fuga in quel giorno. Vincitore finale Franco Balmamion. 1967: Nella La Spezia-Prato, i corridori giunsero attraverso la Valdarni per salire a Castiglione e Passo Radici. A Prato vinse Michele Dancelli. Vincitore finale Felice Gimondi. 1971: Nella Forte dei Marmi-Pian del Falco a Sestola di Modena, la carovana giunse dalla Versilia attraverso il Cipollaio-Castelnuovo- Passo Radici. A Sestola primo José Manuel Fuente. Vincitore finale Gosta Petterson.

1974: Nella semitappa Modena-Il Ciocco, da Passo Radici con arrivo al Ciocco e vittoria di José Manuel Fuente. Nella seconda semitappa Il Ciocco-Forte dei Marmi (Km 62), attraverso la Valdarni, vittoria di Patrick Sercu. Vincitore finale Eddy Merckx. 1975: Nella cronoscalata Fornaci di Barga-Il Ciocco vittoria di Fausto Bertoglio. Il giorno dopo la Castelnuovo-Arenzano (Genova), attraverso Carpinelli, vinta da Franco Bitossi. Vincitore finale Fausto Bertoglio. 1976: Nella Porretta Terme-Il Ciocco vittoria di Ronald De Witte. Il giorno dopo Ciocco-Varazze (Savona), passando per Carpinelli, vittoria di Francesco Moser. Vincitore finale Felice Gimondi. 1978: Nella La Spezia-Cascina, da Passo Carpinelli verso Lucca. A Cascina di Pisa vittoria di Johan belga De Muynck e maglia rosa finale. 1989: Nella La Spezia-Prato, da Passo Carpinelli per Castelnuovo, San Pellegrino. A Prato primo Gianni Bugno. Vincitore finale Laurent Fignon. 1995: Nella Pietrasanta-Il Ciocco, da Passo Carpinelli, Castelnuovo, Chiozza, San Pellegrino, Passo Radici, Casone fino al Ciocco, con vittoria di Enrico Zaina. Vincitore finale Tony Rominger. 2000: Nella Prato-Abetone, dalla Val di Lima verso Castelnuovo, San Pellegrino. All’Abetone primo Francesco Casagrande. Vincitore finale Stefano Garzelli. 2004: Nella Pontremoli-Corno alle Scale in provincia di Bologna, da Passo Carpinelli, Castelnuovo, Val di Lima, con vittoria di Gilberto Simoni. Vincitore finale Damiano Cunego.

Dino Magistrelli