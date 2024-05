Cresce l’attenzione verso la nostra città

Vasta l’attenzione dei media rispetto a Lucca. Per i film inutile citare “The Tower Stories” di Peter Greenaway con Dustin Hoffman, Helen Hunt, Sofia Boutella, Giacomo Gianniotti, Laura Morante, con uscite su Tg1 e Tg5 in prima serata, Tv Sorrisi e Canzoni, Sky Tg 24, TgCom, Ciak, Coming soon,Amica, Hoolywood Reporter, Dead Line. Con Mediaset, l’immagine di piazza Anfiteatro è stata scelta come testimonial delle città d’arte per la campagna pubblicitaria e sociale a sostegno del turismo nazionale lanciata da Mediaset. Per reality, show e documentari, Holiday Homes in the sunreality, show dedicato alla compravendita di case trasmesso da Channel 5.

E ancora, La seconda vita – il paradiso può attendere, puntata a Lucca del programma di Rai 3 condotto da Marcello Masi, per le Visioni, Programma di Rai 5 con una puntata dedicata al “Giovane Puccini”. Poi “House Hunters” Docu-reality statunitense, in onda dal 1999 sul canale HGTV. Per Arte tv documentario francese dedicato ai luoghi Puccini in occasione del centenario del compositore lucchese, Echappés Belles programma settimanale francese di Discovery magazine in onda il sabato sera su France 5 con ascolti tra 1 e 1,5 milioni di spettatori. Per 4 Ristoranti messa in onda in chiaro su TV8 della puntata lucchese del celebre format di Alessandro Borghese.

Lunga la lista per quanto riguarda la stampa nazionale e internazionale dove Lucca è citata in articoli e servizi. Si tratta di Dove, Vanity Fair, Famiglia Cristiana, In Viaggio, Touring Club, Vancouver Sun, Clarin, Hola, Food anda Wine Italia, Vour Sair, Publico. Sono in uscita servizi su Trek Mag, Stephen Pritchard, Good Life publishing e il blasonato Financial Times con una ricco approfondimento sul territorio lucchese.