Cresce la sanità sul territorio Un nuovo ambulatorio per la cura del piede diabetico

Presto entrerà in funzione un nuovo ambulatorio dedicato alla prevenzione e cura del piede diabetico per i cittadini della Valle del Serchio. Verrà avviata un’attività strutturata che permetterà di offrire servizi adeguati alle esigenze della popolazione, nell’ambito della rete assistenziale già presente a livello aziendale, con l’obiettivo di individuare precocemente il diabetico complicato e mettere così in atto tutte le misure necessarie a ridurre l’evoluzione delle complicanze croniche.

L’ambulatorio sarà aperto per due giorni alla settimana, con presenza una volta in contemporanea del diabetologo esperto nella gestione del piede diabetico e dell’infermiere esperto per lesioni in fase acuta che necessitano di un inquadramento diagnostico-terapeutico o lesioni non stabilizzate e - nell’altro giorno dedicato - dell’infermiere esperto (per lesioni già inquadrate, medicazioni e screening). Circa il 10% delle persone affette da diabete soffre di problemi al piede, una patologia molto invalidante e a forte rischio di amputazione.

La presenza di una rete multiprofessionale e multidisciplinare è fondamentale per la prevenzione, per il corretto inquadramento e per la cura di questa grave patologia. La squadra di cura anche in Valle del Serchio sarà costituito da un diabetologo esperto, responsabile del percorso e della formazione dell’equipe, da un infermiere esperto, un podologo, medici internisti, di medicina generale (referente per prevenzione, screening, educazione), infermiere del territorio, associazione diabetici. Corsi formativi verranno organizzati anche per i medici di medicina generale e per gli infermieri per intercettare i casi nelle fasi più precoci.

"L’attivazione di questo nuovo servizio – ha sottolineto la dg della Asl, Maria Letizia Casani – conferma la volontà espressa più riprese da parte della direzione di investire nel territorio della Valle del Serchio".

Dino Magistrelli