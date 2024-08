Cresce la richiesta sul territorio. Attesa per uno sgambatoio per cani

C’è a Capannori, dietro il palazzo del Comune e a Porcari, in via Cavanis. La popolazione canina è aumentata, ormai è diventata un’esigenza. Quando arriverà lo sgambatoio per cani ad Altopascio? Lo chiedono in tanti, anche sui social.

All’appello manca la cittadina del Tau, peraltro dotata di zone periferiche che sarebbero facilmente raggiungibili e adattissime allo scopo. Lo sgambatoio fa parte di quei progetti che il Comune vuole portare avanti. Nel caso specifico, bisognerebbe capire di chi sono i terreni e chiedere ai proprietari la possibilità di utilizzo, magari mettendosi d’accordo anche con altri proprietari di cani per acquistare una recinzione.

Una delle zone di cui si era parlato in passato, ad esempio, è situata nella zona del quartiere delle case popolari, ex area 167, dopo lo stadio, a breve distanza dal giardino frutteto e dagli spazi che sono stati adibiti agli orti sociali. E’ ovvio che vi sono altre priorità nella scala degli interventi. Ma la volontà c’è. La parte più difficile è individuare il sito. Poi sarà attivata la recinzione perimetrale per definire i confini entro cui Fido e suoi compagni potranno giocare e correre, sotto l’occhio vigile dei padroni.

Una fontana come abbeveratoio, fondamentale durante l’estate, ma non solo e poco altro. Si spera che tutto ciò diventi realtà. Altra questione, quella del cimitero per gli animali. Aree dove, seguendo rigorose norme di di igiene si può seppellire il proprio animale, ma solo se è morto di vecchiaia e non per malattia. In Toscana ce ne sono solo due: a Gavorrano e a Prato.

Ma. Ste.