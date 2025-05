Cresce la febbre per il ritorno del Giro

Cresce l’attesa per il passaggio del Giro dalla Valle del Serchio ed in particolar modo a Barga dove l’evento mancava dal 2015. Il 21 maggio invece passerà anche dal territorio barghigiano nella tappa n. 11 da Viareggio a Castelnuovo ne’ Monti e questo vuol dire che ci saranno alcune limitazioni e prescrizioni riguardanti anche il traffico. Ecco intanto, in quel giorno, dove non parcheggiare l’auto a Barga, Castelvecchio, Fornaci, Ponte all’Ania: Via Pascoli a Castelvecchio e Ponte di Catagnana, Viale Pascoli, Largo Roma, Largo E. Biondi, Via Marconi, Via Bellavista, Via Zerboglio a Barga, Loppia di Sotto e Via Provinciale a Fornaci, oltre al tratto della Sr 445 che arriva da Ponte all’Ania fino alle Due Strade di Fornaci e naturalmente tutta via Nazionale a Ponte all’Ania Non si potrà parcheggiare o transitare anche sul Piazzale del Fosso a Barga. Sarà disposto il divieto di sosta e transito dei veicoli, con esclusione di quelli a seguito della gara forse anche da prima delle 11 fino al termine del passaggio della corsa, perché qui si fermerà per una ventina di minuti prima dell’arrivo dei concorrenti la "Carovana del Giro" con tutti i mezzi al seguito e con momenti di intrattenimento. Arriverà circa un’ora e mezzo prima del passaggio del Giro.

Per quanto riguarda invece la chiusura delle strade riportate sopra, dovrà avvenire secondo disposizione prefettizia, da due ore e mezzo prima del passaggio del giro fino ad una mezz’ora dopo il completo passaggio della corsa. Il passaggio del giro è atteso nel nostro territorio approssimativamente attorno alle 13,30.