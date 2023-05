Costruzione della pace nel libro “Terra laica“ di Arturo Marzano

Confrontarsi sulla costruzione della pace, proprio quando la guerra infuria intorno a noi. È lo scopo della lista “Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista”, che, in collaborazione con Ubik, presenta il libro “Terra laica. La religione e i conflitti in Medio Oriente” di Arturo Marzano, docente di Storia del Medio Oriente all’Università di Pisa (Viella Libreria Editrice). L’appuntamento è per domani alle 18.30, nell’auditorium dell’Agorà. Introdurrà Daniele Bianucci; Massimo Cellai, Alessandro Rosati ed Emilia Serra intervisteranno l’autore.