"Così i fumetti vivono tutto l'anno a Lucca: scopri Rider Comics"

Non esiste occasione migliore degli imminenti Lucca Comics&Games 2023 per assistere all’esordio di "Rider Comics", la prima casa editrice lucchese dedicata ai fumetti. Durante le cinque giornate della manifestazione le colorate opere della nuova casa editrice saranno disponibili ad uno stand in piazza San Giovanni. Il legame tra "Rider Comics", la fiera del fumetto per eccellenza e Lucca è forte e simbolico. La nostra città e la sua tradizione sono protagoniste di una delle opere disponibili sullo scaffale.

"Lucca Comics&Games diventa sempre di più una manifestazione internazionale che fa conoscere Lucca in tutto il mondo – dice il sindaco Mario Pardini –. Questa nuova realtà imprenditoriale permette che l’impronta del fumetto rimanga sulla città tutto l’anno, non solo durante la manifestazione, e questo rende ancora di più Lucca un luogo dove il fumetto è centrale e uno dei protagonisti 365 giorni all’anno". Oltre allo stand ai Comics, le opere saranno disponibili – da sabato 28 ottobre – anche sullo shop online www.ridercomics.it. Il progetto prevede di collaborare con le librerie e le fumetterie locali, in parallelo allo shop online, per una presenza fisica sul territorio.