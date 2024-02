Corso gratuito per imparare a coltivare

L’orto e il giardino possono coltivati con tecniche innovative che li rendano maggiormente sostenibili. Al via a Capannori un corso di agricoltura, a partecipazione gratuita, per imparare proprio a coltivare gli spazi verdi moderando le necessità di acqua e concimi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’Agricola Natali. Il corso si articola in cinque incontri in programma tutti i lunedì sera di marzo: 4, 11, 18 e 25 oltre al 2 aprile, dalle ore 20,30 alle ore 23, ospitati nella Sala riunioni comunali in piazza Aldo Moro.

"Questo corso che sarà tenuto dall’Agricola Natali, che ringraziamo – spiega l’assessore all’agricoltura, Serena Frediani (foto) - rappresenta un’occasione importante per tutti i cittadini che coltivano un orto familiare ed hanno un giardino per apprendere tecniche di coltivazione e di cura improntate alla sostenibilità, alla luce delle problematiche che sta portando sempre più il cambiamento climatico, in particolare la scarsità di acqua a causa di periodi sempre più lunghi di di siccità". Frequentando queste semplici lezioni sarà possibile apprendere alcune tecniche specifiche di olivicoltura per hobbisti, attuabili con metodi biologici e potatura in campo; il corso permetterà anche di imparare a coltivare l’orto e il giardino in modo naturale e sostenibile e soprattutto a gestire il tappeto erboso e le piante ornamentali di fronte alle nuove sfide climatiche, con un occhio al risparmio idrico. La partecipazione p gratuita ma è necessario prenotarsi: per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il tel. 0583 1900484 oppure inviare una mail a: [email protected].