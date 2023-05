Corsi di soprovvivenza a contatto con la natura: nasce Norse Raven Outdoor

Nasce a Lucca "Norse Raven Outdoor", una società sportiva che fa parte del Csen (Centro sportivo educativo nazionale) e che intende proporre un contatto diretto con la natura e propone corsi di sopravvivenza. La nuova realtà ha preso forma da un’idea di Andrea Marcheschi – nella foto – (paracadutista della Folgore in congedo e istruttore di sopravvivenza certificato) e di Celia Franchini (life coach olistico certificato e guida escursionistica).

"Abbiamo deciso insieme di creare qualcosa che in Italia non esisteva ancora – spiegano Marcheschi e Franchini – di far nascere un sincretismo unico unendo le due discipline. Il compito del life coach è infatti quello di accompagnare le persone verso la situazione desiderata e il raggiungimento del proprio obiettivo, di accompagnarle passo dopo passo fuori dalla loro comfort zone fornendo il giusto approccio per affrontare una sfida contro se stessi".

Si tratta in sostanza di un corso di 24 ore in isolamento nella natura in cui si dovrà provvedere alla costruzione di un rifugio a saper accendere un fuoco senza l’ausilio di mezzi come accendino o fiammiferi, sapersi orientare e procurarsi acqua potabile e cibo. Un’esperienza decisamente particolare e stimolante dove potersi misurare con se stessi e in un ambiente esterno senza poter contare sulle comodità che ormai fanno parte della vita di tutti i giorni. I corsi saranno svolti, naturalmente in totale sicurezza, sulle bellissime Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano. Il progetto comprende anche corsi per bambini della durata di un giorno dove impareranno divertendosi a valorizzare la natura e le attività all’aria aperta.