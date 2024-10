Corsa e coscienza nel libro di Riccio

“Corsa e Coscienza : un incontro nel cuore” è il titolo del libro di Roberto Riccio presentato domenica alla libreria Feltrinelli. L’iniziativa è stata organizzata dalla Società Lucca Marathon, moderatore della serata Roberto Di Muro, con l’obiettivo di andare oltre il concetto di corsa, da semplice elemento di svago o di evasione dal quotidiano, ad un approccio funzionale alla propria evoluzione e sviluppo della coscienza.

Roberto Riccio, laurea con lode in giurisprudenza, vari master giuridici, docenze, una brillante carriera da avvocato esperto in diritto commerciale, che sceglie di concludere la professione a 44 anni per mantenere una promessa fatta. Decide coraggiosamente di abbandonare i sentieri tracciati e convenzionali, per disegnare ogni giorno il proprio destino. Oggi per lui non c’è vera corsa senza coscienza. “Un incontro coinvolgente che ricalca i nostri valori della Lucca Marathon – così il presidente Francesco Rosi –. Organizzare gare o semplici passeggiate ludico motorie, abbracciano i valori della vita, dello sport, della solidarietà, le bellezze del nostro territorio e dove ogni persona, costruisca la propria dimensione e propri obiettivi. Grazie a Roberto Riccio“.