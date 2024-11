Corpi elettrici femminili. Tre autrici in S.Francesco

S’intitola Corpi elettrici il secondo appuntamento delle Conversazioni in San Francesco, la rassegna di incontri ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dedicata quest’anno alle molteplici declinazioni dell’eroismo, tra passato e presente. “Corpi elettrici”, femminili, come quelli delle eroine, che si nutrono di un’energia speciale, diversa, potente.

Ospiti sul palco della Chiesa di San Francesco, a Lucca, venerdì alle 21, Chiara Tagliaferri (nella foto), Marina Pierri e Claudia de Lillo, tre autrici, tre voci originali nel panorama culturale italiano, seguitissime anche sui social, che continuano a dar vita ad una riflessione incisiva sulle esperienze e sulle sfide delle donne di oggi. L’incontro è ad ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire da oggi stesso alle 12. Chiara Tagliaferri ha firmato, insieme a Michela Murgia, il progetto editoriale “Morgana”, nato nel 2019 e ispirato dall’omonimo podcast di culto della piattaforma storielibere.fm. Tre volumi che raccontano storie di donne brillanti per la loro forza dirompente e rivoluzionaria, con il coraggio di rompere gli schemi e gli stereotipi imposti dalla società.

E proprio da questi esempi prenderà le mosse il discorso delle tre relatrici, che cercherà ispirazione anche nei personaggi delle serie tv. Perché come ha mostrato Marina Pierri nel suo libro d’esordio “Eroine”, anche le protagoniste delle serie televisive possono aiutarci a fiorire, sono guide fondamentali per comprendere le proprie possibilità. Insieme, interrogandosi e confrontandosi, Chiara Tagliaferri, Marina Pierri e Claudia de Lillo mostreranno come tirar fuori l’eroina che c’è in ognuna di noi, tenendosi alla larga dai modelli tradizionali all’insegna della virtù e dell’abnegazione. Chiara Tagliaferri, scrittrice e podcaster, ha lavorato a lungo come autrice di trasmissioni radiofoniche di successo per Rai Radio2 e ha scritto e curato diversi podcast per Storielibere.fm. Oltre al progetto “Morgana”, ha pubblicato con Mondadori il romanzo “Strega comanda colore” (2022). Scrive per le pagine culturali di “Domani”, collabora con “Vogue” e con “F”. Dal 2021 conduce gli incontri con i registi, gli autori e gli interpreti dei film di “Orizzonti Extra” alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Marina Pierri, scrittrice, narratologa e critica televisiva, si occupa di rappresentazione di genere nei media audiovisivi.