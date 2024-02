Coriandoli in musica alla mostra di Nilo Lenci, il pittore carrista

Nell’ambito della mostra, “Nilo Lenci. Un pittore carrista”, oggi al Palazzo delle Esposizioni doppio evento speciale ad ingresso gratuito: alle 17.30 “Coriandoli in Musica”, promosso e organizzato dalla Corale Giacomo Puccini di Viareggio, preceduto alle 16.30 da una speciale visita guidata. Un concerto dedicato alla storia delle musiche che hanno contraddistinto il Carnevale di Viareggio dal 1913 al 2001. Uno spettacolo fatto di parole, immagini e musica: nato da un progetto di Bianca Maria Sciré e Franco Anichini. Ad esibirsi la Corale Giacomo Puccini Città di Viareggio, diretta dal maestro Marco Trasatti, con alla tastiera Michele Stefanini e voci narranti di Lidia Cerri e Antonio Melani.

L’iniziativa rientra tra quelle realizzate in occasione della mostra: “Nilo Lenci. Un pittore carrista”, realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con la Fondazione Lucca Sviluppo, con il patrocinio della Fondazione Carnevale di Viareggio e del Comune di Lucca, in omaggio al pittore e carrista viareggino, a trent’anni dalla scomparsa.

Oggi sarà una giornata davvero speciale, visto che alle 16.30 sarà possibile partecipare ad una speciale visita guidata della mostra, accompagnati dalla curatrice Antonella Serafini. La mostra ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (in piazza San Martino al n. 7) e proseguirà, ad ingresso libero, fino al 10 marzo e raccoglie oltre 100 opere, provenienti in gran parte da collezioni private, fra cui una decina di grandi pannelli caratterizzanti proprio la produzione di Lenci ed è completata da un catalogo stampato da Maria Pacini Fazzi Editore. Nacque a Viareggio il 24 febbraio 1922 e morì nella stessa città il 4 febbraio 1994. Fu un costruttore dei carri del Carnevale anche all’estero (Siria, Francia, Portogallo, Belgio, Tunisia). Ma si dedicò anche alla pittura esibendo le sue opere in mostre personali e collettive.