Cordoglio per la madre dell’ex sindaco Marchetti

Cordoglio a Marginone, frazione di Altopascio, per la scomparsa della signora Marina Orsi, 91 anni, madre dell’ex sindaco di Altopascio per quasi due decenni Maurizio Marchetti. Era malata da tempo e le sue condizioni sono peggiorate. Le sono stati vicini, oltre a Maurizio e alla sorella Manuela, anche gli adorati nipoti: Francesco, Andrea e Lorenzo. I consiglieri di opposizione del Comune di Altopascio si stringono intorno a Maurizio Marchetti, colpito dal grave lutto. "Siamo vicini e esprimiamo a lui e a tutta la sua famiglia il nostro cordoglio per la scomparsa della amatissima mamma di Maurizio, Marina Orsi", dicono Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi. I funerali di Marina Orsi si svolgeranno oggi, domenica 2 giugno, presso la chiesa parrocchiale di Altopascio, alle 15,30.

M.S.