Cordoglio a Montecarlo nella Piana e a Lucca per Ugo Carmignani

Conosciuto in tutta la Piana ma anche a Lucca. Cordoglio a Montecarlo, dove era nato, per la scomparsa di Ugo Carmignani, 101 anni di una vita vissuta con generosità verso gli altri e con un sorriso che lo rendeva simpatico. Parente di Gino Carmignani, in arte “Fuso“, presidente del Consorzio vini Doc, Ugo aveva scelto però altre strade. Ha infatti lavorato a lungo con gli americani a Camp Darby, a Pisa, facendo l’autista sin da subito dopo il secondo conflitto mondiale. Con l’esercito statunitense si è sempre sentito a casa. Poi è andato in pensione e ha continuato a frequentare Montecarlo e la Lucchesia. "Ha sempre avuto una particolare ironia che è una qualità rara perché contribuisce ad alleggerire il fardello della vita – ricorda Gino Carmignani – forse è per questo che ha toccato il secolo di esistenza. Ci mancherà". Funerali domani alle 15 alla chiesa dell’Arancio a Lucca.