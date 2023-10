Coppa Italia e Supercoppa Italiana a Bagni di Lucca: successi per Paolo e David

Paolo Capasso e David Bonaventuri, dopo la bella vittoria con la nazionale italiana calcio amputati in Nations League, svoltasi lo scorso mese ad Annecy in Francia, si concedono il bis conquistando anche la Coppa Italia a livello di club.

I due giocatori lucchesi, (Bonaventuri risiede a Montefegatesi, Capasso a Lucca), vincono la Coppa Italia superando per 4-3 ai supplementari, con un uomo in meno dalla metà del secondo tempo, i campioni d’Italia del Vicenza.

Decisivi entrambi per lo Sporting Amp Football con una prestazione di grande livello: David Bonaventuri, vero muro invalicabile in fase difensiva e Capasso a spingere sulla fascia, mai domo.

Ma non si sono fermati qui ed hanno raggiunto il tris di successi conquistando anche la Supercoppa Italiana sempre contro il Vicenza ai calci di rigori per 3-2 dopo una partita molto tattica ed equilibrata.

Ottima prestazione per David Bonaventuri, sempre deciso in fase difensiva. Capasso costante spina nel fianco e ottimo in copertura.

Decisivo in entrambe le partite anche il portiere livornese Daniel Priami, allenatore dei portieri dell’under 16 della Lucchese. I due campioni adesso sono attesi ad un altro importante appuntamento: la fase finale della Champions League che si disputerà a Malaga in Spagna a novembre.

Marco Nicoli