Convegno con Anap sul delicato tema del decadimento mentale

Stamani alle 9.30 alla sede di Confartigianato, si

terrà un convegno su “Famiglie e decadimento mentale”. Un tema delicato e importante al contempo che coinvolge, purtroppo, sempre più famiglie. Da un lato, poiché si tratta in genere di malattie degenerative della terza età, significa che la popolazione ha un’aspettativa di vita sempre maggiore, dall’altro è lecito domandarsi se e come sia possibile aggiungere maggiore dignità a coloro che si trovano in queste condizioni. Con il direttore Roberto Favilla e il presidente Michela Fucile, l’assessore al sociale Minniti e esperti dell’Asl.