Nuovo blitz alla stazione di Lucca: droga e degrado. Identificate 50 persone

Lucca, 16 giugno 2024 – Continua il lavoro di controllo del territorio da parte della Polizia. Nella serata di venerdì, gli agenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire reati urbani e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, è stata controllata la zona della Stazione Ferroviaria dove sono stati identificati 10 cittadini extracomunitari, di cui uno irregolare, che, dopo aver gettato a terra dell’hashish, cercava di darsi alla fuga dal sottopasso che porta in via Nottolini, venendo prontamente bloccato dai poliziotti già appostati proprio lì. Il servizio è proseguito all’interno di porta San Pietro dove sono stati controllati 12 giovani.

Uno di questi è stato segnalato dal cane antidroga che ha fiutato la presenza di sostanza stupefacente. Il giovane, scoperto dal cane, ha estratto dall’interno degli slip circa 50 grammi di hashish, già divisa e pronta per lo spaccio, motivo per cui veniva deferito alla locale Autorità Giudiziaria.

Il servizio della polizia è proseguiva sul baluardo San Colombano dove, in una zona buia, è stato sottoposto a controllo un gruppo di giovani che si trovavano lì, senza presentare inizialmente situazioni singolari.

In ultimo, gli agenti, hanno controllato un bar nella prima periferia della città, dove all’interno sono stati identificati alcuni pregiudicati. Nello stesso luogo il cane antidroga ha fiutato della sostanza stupefacente lungo la siepe che costeggia i tavolini dell’esercizio in parola. Sono stati trovati, quindi 8 grammi di cocaina, già divisi in 5 dosi.

Nel corso del servizio sono state identificate 50 persone.

ia.na.