Manifestazioni culturali e sportive. Dal Comune risorse per 62mila euro. Bando rivolto alle associazioni locali

Un bando aperto fino al 26 maggio per la concessione di contributi per l’organizzazione di eventi. L’amministrazione Del Chiaro intende supportare eventi culturali, sportivi, musicali e iniziative legate alla tradizione, realizzati da soggetti terzi che abbiano un carattere di rilevante interesse pubblico e di valorizzazione del territorio capannorese e delle sue risorse svoltisi o da svolgersi nel periodo 7 gennaio-5 ottobre 2025. Per questo il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di contributi, che ammontano complessivamente a 62.300 euro, rivolti a enti del Terzo Settore, associazioni, gruppi e organizzazioni per la realizzazione di iniziative di pubblico interesse.

Sono ammessi a presentare domanda di contributo gli Enti del Terzo Settore, le associazioni, i gruppi e le organizzazioni di Capannori, altri soggetti privati non a scopo di lucro, purché rispondenti ai seguenti requisiti: avere sede legale nel Comune di Capannori, o svolgere una significativa attività di promozione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale del Comune di Capannori; essere promotori di iniziative, eventi o manifestazioni coerenti con le finalità statutarie o costitutive del soggetto proponente ed essere realizzate sul territorio del Comune di Capannori o nei comuni limitrofi, purché si tratti di iniziative caratterizzate da una proiezione esterna dell’immagine del territorio di Capannori o di iniziative caratterizzate da una rilevante rete istituzionale; essere promotori, fra il 7 gennaio e il 5 ottobre 2025, di iniziative comprese negli ambiti di intervento previsti dall’avviso.

Il contributo sarà concesso per un importo massimo non superiore al 70% delle spese ammissibili presentate a preventivo in fase di presentazione della domanda. Informazioni su come presentarla sul sito del Comune. "Riteniamo importante sostenere concretamente questi soggetti - spiega l’assessora alla cultura, Claudia Berti – quindi mettiamo a disposizione contributi per le loro attività sul territorio che hanno spiccate caratteristiche di interesse pubblico e quindi vanno a favore della comunità e con possibilità di attrarre visitatori".

Massimo Stefanini