Contro il degrado alla stazione, fermati giovani con droga e un coltello

Un nuovo controllo speciale della polizia alla stazione, che ha portato al sequestro di droga e di un coltello. Nella serata del 14 maggio, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli del territorio che le forze dell’ordine portano avanti per prevenire reati predatori, a seguito di una serie di segnalazioni che indicavano le scale d’accesso la sottopasso della stazione come ritrovo di giovani italiani ed extracomunitari solitamente intenti a bivaccare, la polizia ha effettuato un controllo speciale in piazzale Ricasoli. Questi ragazzi, come raccontano i cittadini, varie volte si sono resi protagonisti anche di gesti di violenza tra di loro, con risse e botte.

Nel corso del controllo le volanti hanno identificato 20 soggetti, di cui 6 sono stati poi accompagnati presso la Questura per accertamenti. Uno di questi ultimi, un cittadino marocchino di 23 anni, è stato denunciato per il possesso di un coltello di 14 cm, mentre un altro, un marocchino di 22 anni, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish per uso personale, e pertanto è stato segnalato all’autorità amministrativa e la droga è stata sequestrata.

Inoltre le volanti hanno proceduto, insieme alla Municipale, ad effettuare un controllo mirato presso palazzo Pretorio dove più soggetti si riuniscono e consumano bevande alcoliche . Nell’occasione si è proceduto all’ordine di allontanamento di uno di questi soggetti e al sequestro degli alcolici.