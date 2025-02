Continuano le proteste sui cedri tagliati

Tiene sempre più banco la questione degli alberi nel Comune, dopo l’imminente taglio dei due cedri di Piazza Pascoli considerati dal comune non piu’ sicuri anche dopo i danni causati dalla caduta di alcune parti durante il grecale del 21 e 22 novembre. Tornano ad intervenire i Custodi degli Alberi e del Suolo di Barga che sono contrari al taglio, ma in questo caso fanno al Comune le consuete critiche ma chiedono anche di poter collaborare alla cura delle piante.

"Nel Comune - denunciano poi - il verde non è stato curato negli ultimi decenni e il degrado in cui ci troviamo oggi è la conseguenza di questa mancata manutenzione. Il rischio è che anche il cedro davanti all’Alpino e quello del Duomo soffrano e che poi dovremo arrivare all’abbattimento anche di quest’ultimi. Un buon amministratore, quando si rende conto che una discreta fetta della cittadinanza è perplessa - visto che in passato molti alberi sono stati tolti e mai sostituiti -, organizza un incontro pubblico per spiegare serenamente le decisioni che si vanno a prendere e l’idea di futuro per l’area in questione. La relazione dell’agronomo -proseguono- sui cedri era stata inviata il 2 dicembre ma la si è tenuta nel cassetto fino a venti giorni prima dell’abbattimento.

Ci sarebbe stato molto tempo per fare questo incontro con la cittadinanza, così da chiarire tutti i dubbi e le perplessità dei cittadini. Come Custodi degli alberi e del suolo ci mettiamo a disposizione per collaborare con il Comune per il mantenimento e la cura del verde, nell’ottica di una gestione dell’area più partecipativa".

Luca Galeotti