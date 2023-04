Consoli, Dolcenera e Quinta Il 1 Maggio è tutto al femminile

Dolcenera, Carmen Consoli, Beatrice Quinta, con Abba Dream. Sono le artiste del concerto del primo Maggio a Capannori che, come da noi anticipato, sarà tutto al femminile e raddoppia, nel senso che avrà un prologo interessante domenica 30 aprile.

L’evento è a cura del Comune in collaborazione con la Regione Toscana e con Leg Live Emotion Group.

La manifestazione musicale gratuita, che come sempre si svolgerà in piazza Aldo Moro, sarà all’insegna della condivisione dei valori di inclusione e di uguaglianza a 360 gradi, all’insegna della traasversalità transgenerazionale. Infatti, volendo concretamente valorizzare le realtà artistiche giovanili emergenti del territorio, i festeggiamenti inizieranno nel pomeriggio del 30 aprile dove proprio Dj Aladyn e Shorty di Radio Deejay e M2O terranno a battesimo i giovani artisti e chiuderanno la giornata con una grande festa.

L’evento di due giorni inizierà dunque domenica 30 aprile con un programma rivolto agli amanti della discoteca e della musica live emergente del territorio e nato grazie anche ad un percorso partecipativo realizzato con gli studenti del Liceo Scientifico Majorana di Capannori che fanno parte dell’Associazione ‘E invece ci siamo’ e proseguirà lunedì 1 maggio con il tradizionale concertone.

Carmen Consoli che sarà sul palco alle 18.30 in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino. La Consoli è stata la prima artista femminile italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma e la prima donna a vincere la Targa Tenco come miglior album: "Stato di Necessità" è stato inserito tra i 10 migliori dischi italiani del decennio scorso.

Alle 15.30, ci saranno gli showcase di Beatrice Quinta cantante siciliana, vera protagonista dell’ultima edizione di XFactor con il suo stile musicale, ironico e seducente, e Dolcenera che dal 2003, anno in cui ha vinto Sanremo, è una delle cantautrici maggiormente impegnate nel panorama nazionale su vari temi sociali tra cui quello ambientale che l’ha portata alla collaborazione con Greenpeace. Poi gli AbbA Dream che, con le loro frontwoman, costituiscono una delle principali tribute-band mondiali del gruppo svedese.

Domenica 30 aprile a partire dalle 18.30 la musica dei giovani artisti Baldacci, Corra31, Igor Santini, Baldo degli Ubaldi e alle 21.30, la grande festa The Back to Back party che trasformerà piazza Moro in una discoteca sotto le stelle. Saranno presenti stand delle organizzazioni sindacali e delle associazioni.

Massimo Stefanini