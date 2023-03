Consiglio comunale sul caos-sanità

Consiglio comunale in seduta aperta sui servizi sanitari di emergenza-urgenza e di pronto soccorso per la Valle del Serchio: a richiederlo e a convocarlo ufficialmente è il sindaco di Coreglia Antelminelli e presidente dell’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio, Marco Remaschi, che ha programmato per giovedì 9 marzo, alle 21, nella sala consiliare della sede distaccata di Ghivizzano, il momento di confronto, informazione e partecipazione cittadina su uno degli argomenti che più toccano la quotidianità e la vita delle persone.

“Dopo aver letto il drammatico appello che moltissimi medici di tutta la Toscana hanno rivolto alla Regione affinché si ponga come prioritario un intervento sulla sanità regionale - commenta Remaschi - ho ritenuto opportuna e non più rimandabile la convocazione di un consiglio comunale aperto su questo stesso argomento, che tocca direttamente la vita dei cittadini della Valle del Serchio. Vogliamo parlare di emergenza-urgenza e di gestione del pronto soccorso con un occhio di riguardo proprio al nostro territorio, dove sono continue le difficoltà e le criticità, sia per gli operatori sanitari che per i cittadini“.

‘’Non è un modo per criticare - continua Remascho - non è questo il mio interesse. L’importante è far capire quale sia la situazione e farlo insieme a tutti coloro che lavorano e agiscono in quel contesto’’.

Al consiglio comunale, infatti, dopo le comunicazioni del sindaco interverrà il mondo dell’associazionismo di volontariato sociosanitario, dei sindacati, delle associazioni di rappresentanza delle professioni mediche e sanitarie. Seguiranno poi il dibattito consiliare e la votazione di eventuali atti di indirizzo.