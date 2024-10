Consegnate le certificazioni di sostenibilità ambientale

Consegnate le certificazioni Fsc (forest stewardship council) e Pefc (programme for endorsement of forest certification schemes) in occasione dell’illustrazione del progetto Crediti di sostenibilità del Parco Nazionale dell’Appennino. L’attestato crtifica l’impegno concreto delle organizzazioni e delle imprese del territorio, per uno sviluppo sostenibile delle aree montane e una migliore gestione del patrimonio forestale. I certificati sono stati consegnati da Flavio Pomelli, responsabile del Programma di accreditamento forestale e catena di custodia Csi-Spa, e da Stefano Dalla Muta, alla presenza del presidente del Parco, Fausto Giovanelli; al Parco nazionale Appennino tosco emiliano (foresta demaniale Ozola-Abetina Reale), beni di uso civico di Giuncugnano, di Sillano, di Soraggio, Asbuc Barga, Unione Comuni Garfagnana, Asbuc Soraggio; Comuni di Careggine, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Molazzana, Minucciano, San Romano in Garfagnana.

Dino Magistrelli