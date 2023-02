Confcommercio, i corsi in programma

Proseguono i corsi di Confcommercio nella sede di Castelnuovo. Nell’aula di via Farini è in corso di svolgimento il corso Rspp per i datori di lavoro, responsabili della sicurezza sul posto di lavoro secondo la legge 8108 e successive integrazioni. Nei prossimi giorni, dal 15 febbraio, partirà il corso Haccp con un docente qualificato quale Francesco Verdigi dell’Asl Toscana nord ovest. A marzo, sarà la volta del primo soccorso e della formazione lavoratori per la sicurezza. Il corso di primo soccorso sarà realizzato in collaborazione con la Misericordia di Castelnuovo e partirà il 27 febbraio, mentre quello per formare i lavoratori sulla sicurezza sul luogo di lavoro si terrà il 6 e 13 marzo. A maggio l’attesa edizione del corso obbligatorio per chi, nel settore alimentare, vuole somministrare alimenti senza glutine. Per info, 0583.62548, 0583.47311, [email protected] o [email protected]

Dino Magistrelli