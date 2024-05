Confcommercio a ’La Pisaniana’ sul turismo in città e provincia

La puntata de “La Pisaniana” in onda stasera alle 21 su 50 Canale ha come tema l’impegno della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest soprattutto sul fronte del turismo, della promozione dei territori e del creare sinergie utili per crescita e sviluppo delle realtà produttive ed economiche di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Nella prima parte si parlerà del momento economico e delle prospettive turistiche del Comune e della provincia di Lucca.

Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio Lucca e Massa-Carrara e vicepresidente della Camera di Commercio TNO, ha evidenziato le sfide e i problemi di un turismo crescente. Andrea Giannecchini, presidente di CNA Lucca e Massimo Bonino di Confartigianato Imprese Lucca parleranno del rapporto tra artigianato e turismo.

Nei collegamenti da Lucca interverranno Fabio Tognetti, segretario della Strada del vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia; Fausto Borella critico gastronomico, sommelier, degustatore e fondatore dell’Accademia Maestro d’Olio a Lucca. Valeria Giusti, responsabile operativo di Lucca InTec srl, società interamente partecipata dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, parlerà della gestione del MuSA- Museo Virtuale della Scultura e Architettura e di altre iniziative in programma.