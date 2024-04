“Condominio Femminile“. Grande successo da Artè

Grande successo di pubblico ad Artè per la prima rappresentazione teatrale nell’ambito del progetto “Condominio Femminile”. E’ toccato a Cecilia Carmassi, a nome della associazione, introdurre lo spettacolo, e ringraziare il Comune di Capannori, rappresentato dall’Assessore Giordano Del Chiaro, per la collaborazione che ha consentito l’inserimento di tre spettacoli all’interno del programma per la riapertura della sala dopo lunghi e importanti lavori che la rendono oggi più accogliente e dotata di tutte le attrezzature tecniche necessarie. La rassegna è stata possibile grazie al contributo e la partecipazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Anteas Lucca OdV, AVIS Piana di Lucca- Valle del Serchio, Sezione soci di Lucca Unicoop Firenze, SPI CGIL lega di Lucca e Pescaglia e Coordinamento donne SPI CGIL Provincia di Lucca.