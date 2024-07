Conciliazione tra la vita e il lavoro. Il progetto fa tappa anche in città

Promuovere la conciliazione tra la vita e il lavoro, offrendo opportunità alle imprese e ai lavoratori: prosegue con questo obiettivo il ciclo di seminari del progetto di animazione territoriale Vita Lavoro Toscana, che vede il sostegno della Regione Toscana e un vasto partenariato che unisce le strutture regionali di Confartigianato Imprese (capofila), Cna, Confindustria, Confcommercio, Confederazione Italiana Agricoltori, Confcooperative, Agci e Cgil.

L’appuntamento è per oggi dalle ore 9, nella sede di Lucca della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Il seminario in programma a Lucca segue analoghe iniziative che si sono già svolte a Prato e a Grosseto. Il progetto si propone dell’utilizzo degli strumenti di conciliazione vita lavoro da parte delle imprese toscane come leva per promuovere parità di genere e occupazione femminile, e più in generale il benessere di tutti coloro che lavorano, valorizzando così anche la competitività delle aziende grazie ai riflessi che questo ha sulla produttività delle lavoratrici/lavoratori, sull’attrattività di giovani talenti e di forza lavoro in genere e, non per ultimo, sulla reputazione aziendale.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, di Simona Testaferrata, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Lucca e di Cristina Manetti, capo di gabinetto della Presidenza della giunta regionale. Seguiranno gli interventi dell’economista Stefano Casini Benvenuti che illustrerà le "Nuove prospettive per competitività e produttività delle imprese", del ricercatore del laboratorio Percorsi di secondo welfare Valentino Santoni che parlerà di "Welfare aziendale e conciliazione: tra vantaggio fiscale e valore sociale" e di Teresa Savino, funzionaria del settore Lavoro della Regione Toscana, che illustrerà l’Avviso pubblico per il finanziamento dei Piani di welfare aziendale per la conciliazione vita lavoro.

Partecipano alcuni imprenditori del territorio che racconteranno le loro "buone pratiche aziendali". Le conclusioni sono affidate ad Alessandra Nardini, assessora al Lavoro, Formazione, Pari opportunità della Regione Toscana. Modera il dibattito la giornalista Caterina Fanfani.

