Concertone del 1° Maggio. Alex Britti è il super ospite. Sale l’attesa per gli altri nomi

Sarà Alex Britti uno degli artisti del tradizionale concerto del Primo Maggio a Capannori che in questo 2025, per la prima volta, come da noi anticipato, si svolgerà su tre giorni visto che la festa dedicata ai lavoratori cade di giovedì, sono previste serate per i giovani sia il 30 aprile, sia il 2, venerdì sera. Il cantante romano, che ha partecipato anche al concertone a San Giovanni, nella capitale, anni fa, abbraccia un target di pubblico trasversale. Poi il cartellone prevede anche la presenza di un artista giovane, per il pubblico dei millennials. La manifestazione capannorese è promossa dal Comune, in collaborazione con la Regione Toscana e LEG Live Emotion Group. Nel corso degli anni, sono saliti sul palco di piazza Moro big della scena musicale italiana. Britti celebrerà il suo iconico album It.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, uno show all’insegna della musica e delle emozioni scanditi dal ritmo della sua inseparabile chitarra. Accoglierà il pubblico con brani di It.Pop e il meglio del suo repertorio, alternando i grandi classici ai più recenti: "Gelido", "Da Piccolo", "Solo una volta", "La vasca", "Oggi sono io", "7000 caffè", fino a "Tutti come te", "Nuda", "Supereroi" e "Uomini", in un connubio tra rock e blues. "L’obiettivo è soddisfare i gusti musicali di tutte le età per regalare alla comunità e alle tante persone che vengono da fuori, un evento di vera festa all’insegna della buona musica – ha commentato il sindaco Giordano Del Chiaro - la festa dei lavoratori sarà celebrata a Capannori anche con un momento di riflessione sui temi del lavoro in un periodo non facile, con la presenza delle organizzazioni sindacali".

Massimo Stefanini