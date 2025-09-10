Concerto al Nieri. Super finale della stagione

Venerdì prossimo 12 settembre alle 21, con il concerto “Dalla canzone da salotto alla canzone italiana”, si chiude al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano l’edizione 2025 di “Un Teatro Sempre Aperto”, rassegna promossa dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini che, pur in assenza della storica sala cittadina - interessata da importanti lavori di restauro -, ha mantenuto durante l’estate la propria presenza sul territorio con quattro eventi realizzati al Teatro “Nieri” e nel giardino di Palazzo Pfanner.

Protagonisti del recital “Dalla canzone da salotto alla canzone italiana“, un percorso musicale che spazia da Puccini a Tosti, per approdare alle immortali melodie della tradizione napoletana, sono Silvana Froli (soprano), Davide Piaggio (tenore) e Antonio Cipriani (pianoforte). La rassegna “Un Teatro Sempre Aperto” 2025 è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e al sostegno di Me.Ro. e Butori Serafino - Soluzioni per l’energia, che vanno ad aggiungersi agli sponsor e ai mecenati che contribuiscono a rendere possibile l’attività del Teatro del Giglio Giacomo Puccini e la rassegna “Un Teatro Sempre Aperto 2025”: Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Cacini Ottica, Akeron, Gruppo Esedra Leading Education.

Un’occasione per chiudere in bellezza una felice rassegna che è tornata a valorizzare il bel teatro periferico tornato a nuova vita dopo il profondo restyling. L’ingresso allo spettacolo in cartellone per venerdì è gratuito ma con ticket da ritirare, fino a esaurimento posti, a partire da stamani alle 10.30, alla Biglietteria del Teatro del Giglio. Silvana Froli è l’interprete per eccellenza di Puccini e sul palco del “Nieri“ è pronta a restituire la forza e il sentimento di quelle celebri arie immortali.