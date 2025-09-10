Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaConcerto al Nieri. Super finale della stagione
10 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Concerto al Nieri. Super finale della stagione

Concerto al Nieri. Super finale della stagione

Venerdì sul palco Silvana Froli, Davide Piaggio e Cipriani per le canzoni da salotto e non solo .

Venerdì sul palco Silvana Froli, Davide Piaggio e Cipriani per le canzoni da salotto e non solo .

Venerdì sul palco Silvana Froli, Davide Piaggio e Cipriani per le canzoni da salotto e non solo .

Venerdì prossimo 12 settembre alle 21, con il concerto “Dalla canzone da salotto alla canzone italiana”, si chiude al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano l’edizione 2025 di “Un Teatro Sempre Aperto”, rassegna promossa dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini che, pur in assenza della storica sala cittadina - interessata da importanti lavori di restauro -, ha mantenuto durante l’estate la propria presenza sul territorio con quattro eventi realizzati al Teatro “Nieri” e nel giardino di Palazzo Pfanner.

Protagonisti del recital “Dalla canzone da salotto alla canzone italiana“, un percorso musicale che spazia da Puccini a Tosti, per approdare alle immortali melodie della tradizione napoletana, sono Silvana Froli (soprano), Davide Piaggio (tenore) e Antonio Cipriani (pianoforte). La rassegna “Un Teatro Sempre Aperto” 2025 è stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e al sostegno di Me.Ro. e Butori Serafino - Soluzioni per l’energia, che vanno ad aggiungersi agli sponsor e ai mecenati che contribuiscono a rendere possibile l’attività del Teatro del Giglio Giacomo Puccini e la rassegna “Un Teatro Sempre Aperto 2025”: Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Cacini Ottica, Akeron, Gruppo Esedra Leading Education.

Un’occasione per chiudere in bellezza una felice rassegna che è tornata a valorizzare il bel teatro periferico tornato a nuova vita dopo il profondo restyling. L’ingresso allo spettacolo in cartellone per venerdì è gratuito ma con ticket da ritirare, fino a esaurimento posti, a partire da stamani alle 10.30, alla Biglietteria del Teatro del Giglio. Silvana Froli è l’interprete per eccellenza di Puccini e sul palco del “Nieri“ è pronta a restituire la forza e il sentimento di quelle celebri arie immortali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro